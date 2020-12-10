Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа грезит боем за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Джошуа стремится встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, хотя в WBO назначили Александра Усика обязательным соперником.

31-летний британец надеется, что WBO пойдет ему на уступки и отсрочит встречу с Усиком. Об этом сообщает vRINGe.

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Джошуа уверен, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира важнее, чем защита одного из титулов.

В глубине души я, конечно же, не хочу отказываться от титулов. И если бы мне пришлось сперва сразиться с Усиком, то я бы на это пошел. Но я считаю, что санкционирующие органы должны позиционировать объединительный бой, а уж тем более бой за абсолют, выше обязательной защиты титула,

- сказал Джошуа.

Энтони предполагает, что WBO может объяснить Усику, что объединительный бой имеет приоритет над обязательной защитой. Джошуа добавил, что в случае победы над Кубратом Пулевым 12 декабря сделает все, чтобы в 2021 году встретиться с Фьюри.

Как известно, Джошуа и Фьюри подписали контракт на два поединка в 2021 году.

Почему Джошуа должен встретиться с Усиком

В конце 2019 года WBO назначила Усика обязательным претендентом. После того, как Джошуа выиграл у Энди Руиса и вернул себе титулы, британец получил двух обязательных соперников.

Одновременно соперниками Джошуа стали Усик и Пулев. Команда британца уговорила Усика отсрочить встречу.

Теперь же украинский боксер настаивает, что должен биться за титул. Если Джошуа откажется от боя, то титул WBO может стать вакантным.