В ночь с 12 на 13 декабря четыре пояса чемпиона мира (WBA Super, IBF, WBO и второстепенный IBO) будет защищать британский боксер Энтони Джошуа (23-1, 21 KO). Его соперником станет болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО).

Бой Джошуа - Пулев состоится 13 декабря в Лондоне (Великобритания) на "Уэмбли" ориентировочно в 00:30 по киевскому времени, пишет 24 канал.

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Прямая трансляция поединка будет доступна на стриминговых сервисах Sky Sports и DAZN.

Стоимость трансляции на Sky Sports для Великобритании – 20 фунтов. В Украине поединок Джошуа – Пулев не покажет ни один транслятор.

Перед поединком

Предстоящий бой – один из самых ожидаемых в супертяжелом весе. Оба боксера подходят к нему, имея в пассиве по одному поражению. Джошуа сенсационно досрочно проиграл Энди Руизу, взяв у мексиканца реванш в повторном бою, Пулев был нокаутирован Владимиром Кличко.

Всего в активе британца 23 победы (21 – досрочная) в 24 боях. Пулев выиграл 28 боев (14 – нокаутом) из 29-ти.