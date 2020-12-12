У ніч з 12 на 13 грудня чотири пояса чемпіона світу (WBA Super, IBF, WBO і другорядний IBO) буде захищати британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 KO). Його суперником стане болгарин Кубрат Пулєв (28-1, 14 КО).

Бій Джошуа - Пулєв відбудеться 13 грудня в Лондоні (Великобританія) на "Вемблі" орієнтовно о 00:30 за київським часом, пише 24 канал.

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Пряма трансляція поєдинку буде доступна на стрімінгових сервісах Sky Sports і DAZN.

Вартість трансляції на Sky Sports для Великобританії – 20 фунтів. В Україні поєдинок Джошуа – Пулєв не покаже жоден транслятор.

Перед поєдинком

Майбутній бій – один з найбільш очікуваних в суперважкій вазі. Обидва боксери підходять до нього, маючи в пасиві по одній поразці. Джошуа сенсаційно достроково програв Енді Руїзу, взявши у мексиканця реванш у повторному бою, Пулєв був нокаутований Володимиром Кличком.

Всього в активі британця 23 перемоги (21 – дострокова) в 24 боях. Пулєв виграв 28 боїв (14 – нокаутом) з 29-ти.