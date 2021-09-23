Джошуа: Мне нравится Папаченко

Джошуа накануне поединка с Александром Усиком провел пресс-конференцию. Британский боксер заявил, что ему нравится украинский бокс.

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В первую очередь Энтони вспомнил о Владимире Кличко, с которым у британца сложились теплые отношения.

Мне очень нравится украинский стиль и украинцы. Владимир Кличко – феноменальный чемпион, я очень уважаю его за то, что он пригласил меня в свой тренировочный лагерь,

– сказал Джошуа.

Кроме того, Энтони вспомнил о тренере Анатолии Ломаченко, который, вероятно, помогал Усику во время подготовки.

"Мне нравится Папаченко, он тоже феноменальный человек. Он остается вне камер, но он очень опытен. Он действительно любит бокс. Я тоже очень люблю бокс, мне нравится все, что делают мои оппоненты", – резюмировал британец.

Усик – Джошуа: главное

Уже 24 сентября Усик и Джошуа пройду официальную процедуру взвешивания, после которой состоится финальная битва взглядов.

Бой боксеров состоится 25 сентября. Встреча пройдет на арене "Тоттенхэм" в Лондоне (Великобритания). Начало шоу в 22:00.

Усик и Джошуа проведут бой за титул чемпиона мира WBO, WBA, IBF в тяжелом весе. Сейчас пояс принадлежать Джошуа.

В случае поражения Джошуа боксеры проведут реванш. Если бой сложится в пользу британца – второй поединок не предусмотрен контрактом.



Усик – Джошуа / Інфографика Спорт 24