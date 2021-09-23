Джошуа: Мені подобається Папаченко

Джошуа напередодні поєдинку з Олександром Усиком провів пресконференцію. Британський боксер заявив, що йому подобається український бокс.

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У першу чергу Ентоні згадав про Володимира Кличка, з яким у британця склалися теплі відносини.

Мені дуже подобається український стиль й українці. Володимир Кличко – феноменальний чемпіон, я дуже поважаю його за те, що він запросив мене у свій тренувальний табір,

– сказав Джошуа.

Окрім того, Ентоні згадав про тренера Анатолія Ломаченка, який, ймовірно, допомагав Усику під час підготовки.

"Мені подобається Папаченко, він теж феноменальна людина. Він залишається поза камерами, але він дуже досвідчений. Він дійсно любить бокс. Я теж дуже люблю бокс, мені подобається все, що роблять мої опоненти", – резюмував британець.

Усик – Джошуа: головне

Уже 24 вересня Усик та Джошуа пройду офіційну процедуру зважування, після якої відбудеться фінальна битва поглядів.

Бій боксерів відбудеться 25 вересня. Зустріч пройде на арені "Тоттенхем" у Лондоні (Велика Британія). Початок шоу о 22:00.

Усик та Джошуа проведуть бій за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF у важкій вазі. Наразі пояси належать Джошуа.

У випадку поразки Джошуа боксери проведуть реванш. Якщо бій складеться на користь британця – другий поєдинок не передбачений контрактом.



Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24