Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа обратится за советом к своему другу Владимиру Кличко. Британский боксер поговорит с украинцем о бое с Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря.

Энтони Джошуа в интервью Sky Sports рассказал, что уже общался с Кличко относительно боя с болгарином Пулевым.

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31-летний Джошуа планирует снова выйти на контакт с Кличко, ведь тот в 2014 году нокаутировал Пулева.

"Мы разговаривали по поводу боя с Пулевым, и я снова с ним свяжусь. У Владимира есть свои мысли относительно Пулева", – сказал Джошуа.

Впрочем, Энтони считает, что его бой будет отличаться от опыта украинца.

Бой Пулев – Кличко отличается от поединка Пулев – Джошуа, который отличается от боя Кличко – Джошуа. Владимир даст мне совет, как справиться с Пулевым, но я приму его со скепсисом, поскольку буду драться с совершенно другим Пулевым в сравнении с тем, с которым он дрался,

– резюмировал Энтони.

Кубрат Пулев – официальный претендент на титул IBF. В случае победы в следующем поединке Джошуа должен защищать пояс WBO в бою с украинцем Александром Усиком.

Кличко – Пулев

Бой украинца с Пулевым состоялся в ноябре 2014 года. Владимир одержал досрочную победу.

Кличко грубо нокаутировал болгарина уже в 5-м раунде.

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