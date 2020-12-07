Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа звернеться за порадою до свого друга Володимира Кличка. Британський боксер поговорить з українцем про бій з Кубратом Пулєвим, який відбудеться 12 грудня.

Ентоні Джошуа в інтерв'ю Sky Sports розповів, що вже спілкувався з Кличком щодо бою з болгарином Пулєвим.

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31-річний Джошуа планує знову вийти на контакт з Кличком, адже той у 2014 році нокаутував Пулєва.

"Ми розмовляли з приводу бою з Пулєвим, і я знову з ним зв'яжуся. У Володимира є свої думки щодо Пулєва", – сказав Джошуа.

Втім, Ентоні вважає, що його бій відрізнятиметься від досвіду українця.

Бій Пулєв – Кличко відрізняється від поєдинку Пулєв – Джошуа, який відрізняється від бою Кличко – Джошуа. Володимир дасть мені пораду, як впоратися з Пулєвим, але я прийму його зі скепсисом, оскільки буду битися з абсолютно іншим Пулєвим у порівнянні з тим, з яким бився він,

– резюмував Ентоні.

Кубрат Пулєв – офіційний претендент на титул IBF. У випадку перемоги в наступному поєдинку Джошуа має захищати пояс WBO в бою з українцем Олександром Усиком.

Кличко – Пулєв

Бій українця з Пулєвим відбувся у листопаді 2014 року. Володимир здобув дострокову перемогу.

Кличко брутально нокаутував болгарина вже у 5-у раунді.

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