Джошуа порадиться з Кличком, як перемогти Пулєва
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у важкій вазі Ентоні Джошуа звернеться за порадою до свого друга Володимира Кличка. Британський боксер поговорить з українцем про бій з Кубратом Пулєвим, який відбудеться 12 грудня.
Ентоні Джошуа в інтерв'ю Sky Sports розповів, що вже спілкувався з Кличком щодо бою з болгарином Пулєвим.
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31-річний Джошуа планує знову вийти на контакт з Кличком, адже той у 2014 році нокаутував Пулєва.
"Ми розмовляли з приводу бою з Пулєвим, і я знову з ним зв'яжуся. У Володимира є свої думки щодо Пулєва", – сказав Джошуа.
Втім, Ентоні вважає, що його бій відрізнятиметься від досвіду українця.
Бій Пулєв – Кличко відрізняється від поєдинку Пулєв – Джошуа, який відрізняється від бою Кличко – Джошуа. Володимир дасть мені пораду, як впоратися з Пулєвим, але я прийму його зі скепсисом, оскільки буду битися з абсолютно іншим Пулєвим у порівнянні з тим, з яким бився він,
– резюмував Ентоні.
Кубрат Пулєв – офіційний претендент на титул IBF. У випадку перемоги в наступному поєдинку Джошуа має захищати пояс WBO в бою з українцем Олександром Усиком.
Кличко – Пулєв
Бій українця з Пулєвим відбувся у листопаді 2014 року. Володимир здобув дострокову перемогу.
Кличко брутально нокаутував болгарина вже у 5-у раунді.
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