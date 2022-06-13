Джошуа получит солидный гонорар даже в случае проигрыша реванша: он подпишет новый контракт

13 июня 2022 , 11:43
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Источник:

Telegraph Sport

Британский боксер Энтони Джошуа позаботился о своем финансовом будущем. Он подпишет новое соглашение с DAZN.

Новый контракт британского боксера

Экс-чемпион мира скоро подпишет многолетнее соглашение со стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщает Telegraph Sport.

До речі Промоутер Джошуа розповів про розподіл гонорару у реванші проти Усика

Соглашение будет рассчитано на длительный срок и в нем будет прописано проведение по 2 поединка в год.

Деньги вознаграждение пока не разглашаются. Однако известно, что британец заработает сотни миллионов долларов по этому контракту в течение ближайших 3-5 лет.

Первое сражение с DAZN будет против чемпиона Александра Усика. Он будет транслироваться по системе PPV.

Ранее у Джошуа был контракт со Sky Sports.

Усик – Джошуа: главное о реванше

  • В первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
  • Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
  • В первые дни полномасштабной войны Усик вступил в территориальную оборону Киевщины. Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа.
  • Менеджер украинского боксера уверяет, что Александра Усик все отлично, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.
  • Ранее сообщалось, что сражение состоится 23 июля. Однако реванш может быть перенесен на одну или две недели. Все потому, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
  • Новой датой поединка может быть 20 августа. Зато устроители определились с местом поединка, он состоится в Саудовской Аравии.
Автор: Дарина Жданович