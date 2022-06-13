Джошуа получит солидный гонорар даже в случае проигрыша реванша: он подпишет новый контракт
13 июня 2022 , 11:43Читати новину українською
Источник:Telegraph Sport
Британский боксер Энтони Джошуа позаботился о своем финансовом будущем. Он подпишет новое соглашение с DAZN.
Новый контракт британского боксера
Экс-чемпион мира скоро подпишет многолетнее соглашение со стриминговым сервисом DAZN. Об этом сообщает Telegraph Sport.
До речі Промоутер Джошуа розповів про розподіл гонорару у реванші проти Усика
Соглашение будет рассчитано на длительный срок и в нем будет прописано проведение по 2 поединка в год.
Деньги вознаграждение пока не разглашаются. Однако известно, что британец заработает сотни миллионов долларов по этому контракту в течение ближайших 3-5 лет.
Первое сражение с DAZN будет против чемпиона Александра Усика. Он будет транслироваться по системе PPV.
Ранее у Джошуа был контракт со Sky Sports.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- В первом противостоянии в сентябре 2021 Усик сенсационно победил Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Еще до оглашения результатов Джошуа заговорил о реванше. Британец активировал опцию в контракте на бой-ответ.
- В первые дни полномасштабной войны Усик вступил в территориальную оборону Киевщины. Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа.
- Менеджер украинского боксера уверяет, что Александра Усик все отлично, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.
- Ранее сообщалось, что сражение состоится 23 июля. Однако реванш может быть перенесен на одну или две недели. Все потому, что нужно дать достаточно времени на раскрутку поединка.
- Новой датой поединка может быть 20 августа. Зато устроители определились с местом поединка, он состоится в Саудовской Аравии.