Джошуа показал свою феноменальную форму перед мегафайтом с Усиком: фото
7 сентября 2021 , 19:54Читати новину українською
Источник:Твиттер Энтони Джошуа
Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в преддверии боя против Александра Усика (18-0, 13 KO) опубликовал фотографии с тренировки.
На них габаритный британец наносит тяжелые удары по груше. Похоже, что Джошуа подходит к бою с Усиком в мощной форме.
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Энтони Джошуа перед боем с Александром Усиком / twitter.com/anthonyjoshua
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Усик и Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
- Британец проведет защиту титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут реванш. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.
- Для Усика это только третий бой в тяжелом весе. Украинец становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года.