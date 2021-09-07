Джошуа показал свою феноменальную форму перед мегафайтом с Усиком: фото

7 сентября 2021 , 19:54
Читати новину українською

Источник:

Твиттер Энтони Джошуа

Обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) в преддверии боя против Александра Усика (18-0, 13 KO) опубликовал фотографии с тренировки.

На них габаритный британец наносит тяжелые удары по груше. Похоже, что Джошуа подходит к бою с Усиком в мощной форме.

Смотрите также Усик – Джошуа: атмосферное промо боя украинца от Sky Sports


Энтони Джошуа перед боем с Александром Усиком / twitter.com/anthonyjoshua

Усик – Джошуа: что известно о бое

  • Усик и Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
  • Британец проведет защиту титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
  • Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут реванш. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.
  • Для Усика это только третий бой в тяжелом весе. Украинец становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
  • Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года.

 

Автор: Юрій Семенюк