На них габаритний британець завдає важкі удари по груші. Схоже, що Джошуа підходить до бою з Усиком у потужній формі.

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Ентоні Джошуа перед бою з Олександром Усиком / twitter.com/anthonyjoshua

Усик – Джошуа: що відомо про бій