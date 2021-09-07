На них габаритный британец наносит тяжелые удары по груше. Похоже, что Джошуа подходит к бою с Усиком в мощной форме.

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Энтони Джошуа перед боем с Александром Усиком / twitter.com/anthonyjoshua

Усик – Джошуа: что известно о бое