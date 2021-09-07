На них габаритный британец наносит тяжелые удары по груше. Похоже, что Джошуа подходит к бою с Усиком в мощной форме.
Смотрите также Усик – Джошуа: атмосферное промо боя украинца от Sky Sports
Энтони Джошуа перед боем с Александром Усиком / twitter.com/anthonyjoshua
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Усик и Джошуа официально встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба Тоттенхэм.
- Британец проведет защиту титулов WBA, WBO, IBF после того, как вернул их в реванше с Энди Руисом-младшим.
- Если Джошуа проиграет бой, то боксеры проведут реванш. В случае поражения Усика реванш не предусмотрен контрактом.
- Для Усика это только третий бой в тяжелом весе. Украинец становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.
- Усик и Джошуа – олимпийские чемпионы 2012 года.