Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) після перемоги над Дереком Чісорою (32-10, 23 КО) зробив звернення до британського чемпіона світу Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО), який володіє титулами WBA, IBF, IBO і WBO в суперважкій вазі.

Усик в інтерв'ю Matchroom Boxing заявив, що хоче битися за титул чемпіона світу і скористався можливістю звернутися до Джошуа.

Як це було: Усик у важкому поєдинку переміг Чісору

Чому я думаю про те, що хочу боксувати з Джошуа? Я хочу цього. Можна припустити, що я поб'юся в наступному бою або з Джошуа, або за вакантний титул, але не можна бути впевненим на 100 відсотків.



Я не знаю, чи був здивований Джошуа моїм виступом. Ентоні, як справи? Я йду за тобою. Дякую велике всім уболівальникам у Великобританії, Україні і в усьому світі,

– сказав Олександр.

Після бою Усик помахав рукою Джошуа, а той загадково посміхався у відповідь.

Як Усик перемагав Чісору: головне

Український боксер здобув перемогу рішенням суддів, адже бій тривав усі 12 раундів. Боксери активно розпочали поєдинок, але українець виглядав значно краще на ринзі.

П'ятий раунд у дечому був переломним: Усик вже почав займати центр рингу та розкручувати Чісору. Дерек важко задихав й Усик почав бомбардувати британця своїми ударами.

Передостання трихвилинка також була за Усиком, який продовжив викидати важкі "двійки". Чісора вже боксував з опущеною головою і дивом не впав… Все ж бій пройшов усі 12 раундів й Усик здобув перемогу рішенням суддів – 117:112, 115:113, 115:113.

Після цього поєдинку Усик повинен зустрітися з Ентоні Джошуа – чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF. Усик – офіційний претендент по лінії WBO. До слова, Джошуа відвідав бій Усика.