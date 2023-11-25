"Это не конечный пункт назначения": Джошуа рассказал о неожиданных планах

Несмотря на два поражения от украинца Александра Усика, Энтони Джошуа продолжает верить, что еще сможет стать чемпионом мира. Так что бой с Отто Валлиным не должен стать последним для британца.

23 декабря этого года бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа проведет поединок против шведского боксера супертяжелого веса Отто Валлина. 34-летний британец рассматривает это сражение как промежуточное перед более важными поединками.

Читайте также: Больше Усика, несмотря на поражение: известно, сколько Джошуа получил за два поединка с украинцем

Джошуа: Я полон решимости

"Есть карта с контрольными точками. Это не мой конечный пункт назначения. Это только первая остановка. 23 декабря я оставлю миру сообщения. Я на пути к 2024 году, к чему-то большему и лучшему. Я полностью сосредоточен на достижении цели.

Я полон решимости, чтобы победить, и полон решимости, чтобы вернуться на свой пик, если вы это так называете", – сказал Джошуа.

Джошуа провел 29 поединков, из которых 26 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв вышеупомянутые пояса.

Отто Валлин единственное поражение потерпел в бою с до сих пор непобежденным "Цыганским королем" Тайсоном Фьюри. Как и Джошуа, швед имеет в активе 26 побед на профи-ринге.