23 грудня цього року колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа проведе поєдинок проти шведського боксера надважкої ваги Отто Валліна. 34-річний британець розглядає цей бій як проміжний перед більш важливими поєдинками.

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Джошуа: Я сповнений рішучості

"Є мапа з контрольними точками. Це не мій кінцевий пункт призначення. Це лише перша зупинка. 23 грудня я залишу світові повідомлення. Я на шляху до 2024 року, до чогось більшого та кращого. Я повністю зосереджений на досягненні мети.

Я сповнений рішучості, щоб перемогти, і сповнений рішучості, щоб повернутися на свій пік, якщо ви це так називаєте", – сказав Джошуа.

Джошуа провів 29 поєдинків, з яких 26 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши вищезгадані пояси.

Отто Валлін єдиної поразки зазнав у бою з досі непереможеним "Циганським королем" Тайсоном Ф'юрі. Як і Джошуа, швед має в активі 26 перемог на профі-рингу.