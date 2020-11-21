Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа ще не провів захист своїх титулів проти Кубрата Пулєва, як отримує поради на бій з Олександром Усиком. Британський боксер першої важкої ваги Лоуренс Околі вважає, що Усик не зможе перемогти Джошуа.

Лоуренс Околі скептично оцінює шанси Олександра Усика, який свого часу був найкращим у його ваговій категорії. Про це повідомляє Fightnews.info.

Як це було Три роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео

Околі радить Джошуа зробити з Усиком те саме, що Ентоні виконав у 5 раунді бою з Володимиром Кличком. Тоді Ентоні відправив українця у нокдаун.

Якщо Усик буде маневрувати в бою з Джошуа, на мій погляд, Ентоні всього лише потрібно повторити те, що він зробив в п'ятому раунді поєдинку з Кличком. Тобто забути про всі ці боксерські штучки і влаштувати зарубу. Я не думаю, що Усик здатний витримати зарубу з суперважкоатлетом. Це неможливо,

– заявив Околі.

Разом з тим, Лоуренс вважає, що Усику буде важко протягом 12 раундів залишатися мобільним.

"До того ж дуже важко продовжувати рухатися протягом 12 раундів у бою з топовими суперважкоатлетами, адже вони пробивають по корпусу, утримують тебе і працюють трохи більше грамотно, ніж Дерек Чісора. Джошуа однозначно зупинить Усика", – резюмував Лоуренс.

Усик – Джошуа: що відомо про ймовірний бій

Непереможний український боксер Усик 31 жовтня у Лондоні провів другий бій у суперважкій вазі. 33-річний Усик переміг Дерека Чісору.

Усик продовжує бути обов'язковим претендентом на титул WBO, яким володіє Джошуа.

Британець уже 12 грудня зустрінеться з Кубратом Пулєвим. Переможець протистояння повинен дати бій Усику.