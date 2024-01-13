Будет боксировать в стиле Усика: тренер Нганну рассекретил план на бой с Джошуа

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну вытащил счастливый билет, согласившись стать боксером. В первом же поединке он получил в соперники "Цыганского короля", а во втором встретится с Эй Джеем.

Фрэнсис Нганну вернется на ринг в марте этого года. Бой против бывшего гегемона хевивейта Энтони Джошуа состоится в Саудовской Аравии.

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Зачем придумывать велосипед

Тренер звезды ММА Эрик Никсик рассказал о подготовке к бою с бывшим чемпионом мира. Специалист понимает, что у Джошуа есть иной стиль, чем Фьюри. Однако Эй Джей дважды проигрывал Александру Усику на боксерском ринге. Так что Никсик собирается адаптировать стиль украинца под своего подопечного.

Единственное, что мне по-настоящему запомнилось в карьере Джошуа – это его бои с Усиком и то, как левша Усик атаковал его. Я возьму кое-что из того, что увидел в этих боях, и адаптирую это под Фрэнсиса, добавив что-то свое,

– рассказал тренер Нганну.

Феерический дебют Нганну