37-летняя эксзвезда смешанный единоборств Фрэнсис Нганну в конце октября провел первый и пока единственный профессиональный боксерский поединок. Бывший чемпион UFC уступил обладателю титула WBC Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

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Нганну не интересует бой с Усиком

Учитывая тот факт, что исход боя был слишком спорным, Нганну хочет взять реванш у британского боксера. При этом Фрэнсиса не интересует звание абсолютного чемпиона мира, которое может получить украинец Александр Усик.

Я не жду победителя поединка Фьюри – Усик. Я жду Тайсона. Тайсон должен мне бой. Мне наплевать на победителя боя. Я следую за Тайсоном. Выигрывает он или проиграет – я хочу Тайсона,

– сказал Нганну.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

Важно. Бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии. Оба боксера еще не проигрывали на профессиональном уровне.