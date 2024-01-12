37-летняя эксзвезда смешанный единоборств Фрэнсис Нганну в конце октября провел первый и пока единственный профессиональный боксерский поединок. Бывший чемпион UFC уступил обладателю титула WBC Тайсону Фьюри раздельным решением судей.
Читайте также: За бой с Фьюри заработал больше, чем за всю жизнь: Нганну сравнил заработки в ММА и боксе
Нганну не интересует бой с Усиком
Учитывая тот факт, что исход боя был слишком спорным, Нганну хочет взять реванш у британского боксера. При этом Фрэнсиса не интересует звание абсолютного чемпиона мира, которое может получить украинец Александр Усик.
Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.