Джошуа не выдержит удар, от которого упал Фьюри: Нганну дерзко прокомментировал предстоящую битву

Франко-камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну стал одним из открытий 2023 года. В новом году экс-чемпион UFC готов осуществить громкий апсет.

Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну практически договорились о совместном бое. Встреча бывшего чемпиона хевивейта и звезды ММА обещает быть зрелищной.

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Нганну проверит на мощь подбородок Джошуа

Фрэнсис Нганну был в шаге от сенсации, когда в октябре прошлого года отправил в нокдаун "Цыганского короля". Напыщенный Фьюри был близок к поражению, однако судьи решили сохранить британцу статус непобежденного чемпиона.

Нганну сумел шокировать Фьюри / instagram.com/francisngannou

В поединке с Джошуа Нганну надеется одержать эффектную победу. По его мнению, Энтони не устоит после его нокаутирующего удара.

Если Эй Джей примет удар, который принял Фьюри, я не гарантирую, что он выстоит. Я слышал, что у него слабый подбородок. Я собираюсь это узнать,

– заявил Нганну.

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