Джошуа не выдержит удар, от которого упал Фьюри: Нганну дерзко прокомментировал предстоящую битву
Источник:MMA Fighting
Франко-камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну стал одним из открытий 2023 года. В новом году экс-чемпион UFC готов осуществить громкий апсет.
Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну практически договорились о совместном бое. Встреча бывшего чемпиона хевивейта и звезды ММА обещает быть зрелищной.
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Нганну проверит на мощь подбородок Джошуа
Фрэнсис Нганну был в шаге от сенсации, когда в октябре прошлого года отправил в нокдаун "Цыганского короля". Напыщенный Фьюри был близок к поражению, однако судьи решили сохранить британцу статус непобежденного чемпиона.
Нганну сумел шокировать Фьюри / instagram.com/francisngannou
В поединке с Джошуа Нганну надеется одержать эффектную победу. По его мнению, Энтони не устоит после его нокаутирующего удара.
Если Эй Джей примет удар, который принял Фьюри, я не гарантирую, что он выстоит. Я слышал, что у него слабый подбородок. Я собираюсь это узнать,
– заявил Нганну.
Бой Джошуа против Нганну: последние новости
- Отметим, что ранее планировался бой Джошуа против Уайлдера. Однако позорное поражение "Бронзового бомбардировщика" Джозефу Паркеру поставило крест на этом поединке.
- Впрочем, промоутеры успели быстро найти замену Уайлдеру. Следующим соперником Джошуа станет Фрэнсис Нганну. Стороны практически согласовали детали поединка, который пройдет в Эр-Рияде 8 марта.
- Банковский счет звезд бокса после этого поединка увеличится на кругленькую сумму. По данным СМИ, гонорар Эй-Джея составит 39,4 миллиона долларов, а "Хищник" заработает 20,3 миллиона долларов.