Британський чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа 12 грудня проведе бій проти Кубрата Пулєва. У випадку перемоги у наступному бою Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі або Олександром Усиком.

Зробив би ставку на бій з Усиком

Ентоні Джошуа розповів, з ким проведе бій у 2021 році. Вибираючи між Ф'юрі та Усиком, він сказав, що прагне зустрітися з чемпіоном WBC, пише fightnews.info.

До речі Усик пояснив, чому хоче битися тільки з Джошуа

Водночас Джошуа вважає, що Усик більш надійний варіант.

Я дивлюся на кар'єрні шляхи Ф'юрі й Усика. Тайсон – відмінний талант, але я не знаю, що він буде робити. Чи буде він битися з Уайлдером чи ні, чи буде він битися з Кабаєлом чи ні. Ф'юрі анонсував, що проведе бій зі мною, угода була погоджена, але ми не б'ємося,

– сказав Джошуа.

Олімпійський чемпіон 2012 року Джошуа сказав, що Усик надійний, адже відповідає за свої слова.

"І у мене є Усик, який здається прямим хлопцем. Він сказав, що поб'ється з Чісорою, і провів бій. Він говорив, що поб'ється з Візерспуном, і побився з ним. Я вибираю серйозних людей", – додав британець.

Він зазначив, що зустрінеться з Ф'юрі, якщо британець продемонструє серйозне ставлення. Водночас Джошуа прагне бути протестованим обома боксерами.

Я не знаю, що станеться у 2021 році. Але якби я ставив гроші, то зробив би ставку на бій з Усиком. Matchroom може прямо влаштувати цей поєдинок, а його послужний список показує, що коли він когось згадує, то б'ється з цим суперником,

– резюмував Джошуа.

До уваги. Олександр Усик – обов'язковий претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Якщо британець після зустрічі з Пулєвим відмовиться зустрітися з Усиком, то пояс WBO може стати вакантним. Потенційними суперниками Усика називають Джо Джойса та Джозефа Паркера.