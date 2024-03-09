"Должен быть чемпионом мира сейчас": Джошуа прокомментировал победу вспомнив о Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Он вспомнил о Тайсоне Фьюри.

Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде. За это время были нокдауны и нокаут.

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Как Джошуа прокомментировал свою победу

"Фрэнсис Нганну победил чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе – я должен быть чемпионом мира прямо сейчас.

Понимаете, что я имею в виду? Я считаю, что Нганну победил чемпиона WBC", – сказал Джошуа.

Напомним, что 28 октября года Нганну потерпел поражение от Тайсона Фьюри. Во время боя "Цыганский король" побывал в нокдауне. После этого боя Тайсону пришлось даже откладывать бой с Александром Усиком, чтобы восстановиться после повреждений.

С кем выйдет на ринг Джошуа в следующем поединке

Бой Джошуа – Нганну стал для Энтони 28-й победой в карьере, из которых 25 закончились досрочной победой.

После боя Джошуа также заявил, что желает соревноваться против победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Ранее было объявлено, что победитель боя между Джошуа и Нганну сойдется с победителем двух боев Фьюри против Усика.