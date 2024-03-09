Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді. За цей час були нокдауни та нокаут.

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Як Джошуа прокоментував свою перемогу

"Френсіс Нганну переміг чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі – я повинен бути чемпіоном світу прямо зараз.

Розумієте, що я маю на увазі? Я вважаю, що Нганну переміг чемпіона WBC", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, що 28 жовтня року Нганну зазнав поразки від Тайсона Ф’юрі. Під час бою "Циганський король" побував у нокдауні. Після цього бою Тайсону довелося навіть відтерміновувати бій з Олександром Усиком, аби відновитися після пошкоджень.

Цікаво! Ф'юрі був присутнім на поєдинку Джошуа – Нганну. На відео потрапила реакція "Циганського короля" на перемогу Ентоні.

З ким вийде на ринг Джошуа у наступному поєдинку