Ентоні Джошуа нокаутував Френсіса Нганну в другому раунді. За цей час були нокдауни та нокаут.
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Як Джошуа прокоментував свою перемогу
"Френсіс Нганну переміг чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі – я повинен бути чемпіоном світу прямо зараз.
Розумієте, що я маю на увазі? Я вважаю, що Нганну переміг чемпіона WBC", – сказав Джошуа.
Нагадаємо, що 28 жовтня року Нганну зазнав поразки від Тайсона Ф’юрі. Під час бою "Циганський король" побував у нокдауні. Після цього бою Тайсону довелося навіть відтерміновувати бій з Олександром Усиком, аби відновитися після пошкоджень.
З ким вийде на ринг Джошуа у наступному поєдинку
- Бій Джошуа – Нганну став для Ентоні 28-ю перемогою у кар'єрі, з яких 25 закінчилися достроковою перемогою.
- Після бою Джошуа також заявив, що бажає змагатися проти переможця поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.
- Раніше було оголошено, що переможець бою між Джошуа та Нганну зійдеться з переможцем двох боїв Ф'юрі проти Усика.