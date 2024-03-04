Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри. Он убежден, что смог бы его победить.

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Что говорит Джошуа о бое с Фьюри

"Если бы я посадил Фьюри на задницу, то не позволил бы ему подняться. Мы с Фьюри совершенно разные звери. Генетически, по силе, складу ума. Я боксировал с Фьюри в любительском турнире в Финчли. Мы всегда были на разных траекториях.

Он, конечно, выступает очень хорошо. Но дайте мне возможность драться с Фьюри, и я покажу вам, что имею в виду", – сказал Энтони.

Отметим, что Джошуа выступил на профессиональном ринге в 30 поединках, выиграв 27 из них, но потерпев три поражения. Из двух поражений, которые он потерпел, два произошли на поединках с украинцем Александром Усиком, где Энтони проиграл по очкам и потерял все свои титулы.

Главное о поединках боксеров

Напомним, что 8 марта Энтони Джошуа выйдет на ринг против Фрэнсиса Нганну. Бой состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Бой Усика и Фьюри запланирован на 18 мая, место встречи то же. В начале февраля Фьюри получил рассечение во время тренировки, что привело к переносу запланированного на 17 февраля поединка.