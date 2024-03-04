8 марта в саудовском Эр-Рияде бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. По словам британца, он настроен нокаутировать соперника.

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Джошуа собирается нокаутировать Нганну

Ожидается, что победитель боя между Джошуа и Нганну встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Я верю, что смогу его нокаутировать. Так, я хотел бы нокаутировать Фрэнсиса и сделать заявление,

– сказал Джошуа.

Отметим, что Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.

Единственный боксерский поединок бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.