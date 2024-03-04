Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі. Він переконаний, що зміг би його перемогти.

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Що каже Джошуа про бій з Ф'юрі

"Якби я посадив Ф'юрі на дупу, то не дозволив би йому піднятися. Ми з Ф'юрі абсолютно різні звірі. Генетично, за силою, складом розуму. Я боксував з Ф'юрі в аматорському турнірі у Фінчлі. Ми завжди були на різних траєкторіях.

Він, звичайно, виступає дуже добре. Але дайте мені можливість битися з Ф'юрі, і я покажу вам, що маю на увазі", – сказав Ентоні.

Зазначимо, що Джошуа виступив на професійному ринзі у 30 поєдинках, вигравши 27 з них, але зазнавши три поразки. З двох поразок, які він зазнав, дві сталися на поєдинках з українцем Олександром Усиком, де Ентоні програв за очками та втратив всі свої титули.

Головне про поєдинки боксерів

Нагадаємо, що 8 березня Ентоні Джошуа вийде на ринг проти Френсіса Нганну. Бій відбудеться у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Бій Усика та Ф'юрі запланований на 18 травня, місце зустрічі те саме. На початку лютого Ф'юрі отримав розсічення під час тренування, що призвело до перенесення запланованого на 17 лютого поєдинку.