Епопея щодо бою Олександра Усика за титул чемпіона WBO ніяк не завершиться. Чинний чемпіон світу Ентоні Джошуа навідріз відмовляється виконати зобов'язання та провести бій з українцем. У планах "Ей-Джея" поєдинок з Тайсоном Ф'юрі й Джошуа готовий залишити титул WBO.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, схоже, що зневірився у своїх силах переконати Усика про відстрочку бою за титул. Команда Джошуа готова відмовитися від титулу WBO, інформує Boxing Scene.

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Нам плювати

Джошуа й чемпіон світу за версією WBC Ф'юрі хочуть, аби на кону їх поєдинку було звання абсолютного чемпіона світу. Для цього потрібно, щоб на кону, окрім поясів WBC, WBA, IBF, був ще й WBO.

У Джошуа не переживають, якщо WBO змусить залишити пояс. Однак Хірн все ще має намір добитися свого.

Нам плювати. Ми звільнимо пояс, якщо знадобиться. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб цей бій був за звання абсолютного чемпіона. Це не проблема, всі цього хочуть. Ви побачите цей бій в наступному році,

– сказав Хірн.

Що відомо про бій за титул WBO

Ентоні Джошуа 12-го грудня переміг Кубрата Пулєва та захистив свій статус чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO. Водночас Усик 31-го жовтня здолав Дерека Чісору і формально зберіг статус претендента на пояс WBO.

Зважаючи на риторику Джошуа, його команди та іноземної преси, Усик не зустрінеться з Ентоні у наступному бою. Джошуа націлився на поєдинок з Ф'юрі.

Існує альтернативний варіант ситуації. Зокрема, титул WBO буде на кону зустрічі Джошуа та Ф'юрі, але після поєдинку стане вакатним. Тоді Усик проведе бій за титул, наприклад, з Джо Джойсом або Джозефом Паркером.

Повідомляється, що Усику можуть запропонувати відступні. Втім, раніше 33-річний українець заявляв, що його не цікавлять гроші, а тільки титул.