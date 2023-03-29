Наступним суперником Ей Джея буде 29-річний американець Джермейн Франклін. Напередодні двобою Ентоні Джошуа зробив сміливу заяву про свою майбутню кар'єру.
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Джошуа: Завершу кар'єру, якщо програю
Британець не готовий продовжувати кар'єру, якщо зазнає третьої поразки поспіль.
Завершу кар’єру, якщо програю. Я тут не для того, щоб воювати з людьми. Якщо люди хочуть, щоб я пішов зі спорту – зроблю це. Не збираюся битися, якщо люди не хочуть бачити мене. Справа навіть не в грошах. Це про конкурента в собі. Ось що важливо,
– заявив Джошуа.
"Тиск приходить разом з боксом та досягненнями, я це знаю. Знаю, коли піду на пенсію – охолону. Буду думати: "На**й всіх. З мене досить" Всі так тиснуть на мене, але коли завершу кар’єру – ланцюги зникнуть. Буду сміятися і любити життя", – додав британський боксер.
Раніше ЗМІ роздували інформацію, що ще друга поразка від Усика поставить "хрест" на кар'єрі Джошуа. Але Ентоні не збирався вішати боксерські рукавички на цвях.
Також у пресі є інформація, що Джошуа ще може встигнути побитись проти земляка Тайсона Ф'юрі, який втік від бою за абсолют проти Олександра Усика.