В прошлом году Энтони Джошуа вторично проиграл Александру Усику. До этого он уступил украинцу в 2021-м, из-за чего потерял чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.

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После боя в августе AJ взял паузу и не объявлял о возвращении в ринг. Впрочем, как сообщают американские СМИ, Энтони планирует вернуться на ринг 1 апреля этого года.

Его соперником станет американец Джермейн Франклин. Место проведения – арена "О2" в Лондоне. Отмечалось, что Джошуа будут искать несложного соперника, чтобы он смог восстановить кондиции после поражений от Усика.

Кто такой Джермейн Франклин

За свою профессиональную карьеру боксера Франклин провел 22 боя, из которых 21 выиграл (14 – нокаутом). Впрочем, среди соперников не было особо известных спортсменов.

Последний свой поединок американец как раз проиграл. В ноябре прошлого года Джермейн уступил Диллиану Уайту по решению судей.

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Джошуа меняет тренера

После второго поражения от Усика Энтони Джошуа снова сменил тренера. Вместо Роберта Гарсии к бою с Маккином британца будет готовить Деррик Джеймс.

Напомним, что AJ проиграл три из своих пяти последних поединков. Кроме Усика, Энтони избивал Энди Руис, но позже британец взял у него реванш. До этого Джошуа выиграл все свои 22 боя, в том числе и против Владимира Кличко в 2017-м.