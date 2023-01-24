Торік Ентоні Джошуа вдруге програв Олександру Усику. До цього він поступився українцю у 2021-му, через що втратив чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF.

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Після бою у серпні AJ взяв паузу і не оголошував про повернення у ринг. Втім як повідмоляють американські ЗМІ, Ентоні планує повернутися на ринг 1 квітня цього року.

Його суперником стане американець Джермейн Франклін. Місце проведення – арена "О2" в Лондоні. Зазначалось, що для Джошуа будуть шукати нескладного суперника, щоб він зміг відновити кондиції після поразок від Усика.

Хто такий Джермейн Франклін

За свою професійну кар'єру боксера Франклін провів 22 бої, з яких 21 виграв (14 – нокаутом). Втім, серед суперників не було особливо відомих спортсменів.

Останній свій поєдинок американець як раз програв. У листопаді минулого року Джермейн поступився Ділліану Вайту за рішенням суддів.

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Джошуа міняє тренера

Після другої поразки від Усика Ентоні Джошуа знову змінив тренера. Замість Роберта Гарсії до бою з Маккіном британця буде готувати Деррік Джеймс.

Нагадаємо, що AJ програв три зі своїх п'яти останніх поєдинків. Окрім Усика, Ентоні бив Енді Руїс, але пізніше британець взяв у нього реванш. А до цього Джошуа виграв всі свої 22 боя, у тому числі і проти Володимира Кличка у 2017-му.