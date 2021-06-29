Джошуа долго размышлял над боем с Усиком – для него это риск, – промоутер Красюк

Промоутер украинского тяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк поделился подробностями организации боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Промоутер объяснил, почему этот бой нужнее украинцу, и рассказал, как шли переговоры с Эдди Хирном.

К слову Ждем официально объявление, – Усик о бое с Джошуа

"С Хирном мы имели нормальный опыт работы еще во время подготовки к бою с Тони Белью. Мы, конечно, не 10 минут договаривались, но у нас не было интенсивных дебатов, друг друга в масс-медиа мы не покрывали, как некоторые другие участники. Мы договорились обо всем в здравом уме, поняли, где реальность, какие границы, за которые выходит будет абсурдом", – сказал промоутер.

Этот бой для Джошуа – шаг назад, поскольку он побеждал Кличко, завоевал несколько поясов, было накачивание по поводу боя тысячелетия, а теперь ему нужно перестроиться и подраться с бывшим абсолютным чемпионом в другом весе, а также с Олимпийским чемпионом,

– заявил Красюк.

Что известно о бое Усик-Джошуа