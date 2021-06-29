Промоутер объяснил, почему этот бой нужнее украинцу, и рассказал, как шли переговоры с Эдди Хирном.
К слову Ждем официально объявление, – Усик о бое с Джошуа
"С Хирном мы имели нормальный опыт работы еще во время подготовки к бою с Тони Белью. Мы, конечно, не 10 минут договаривались, но у нас не было интенсивных дебатов, друг друга в масс-медиа мы не покрывали, как некоторые другие участники. Мы договорились обо всем в здравом уме, поняли, где реальность, какие границы, за которые выходит будет абсурдом", – сказал промоутер.
Этот бой для Джошуа – шаг назад, поскольку он побеждал Кличко, завоевал несколько поясов, было накачивание по поводу боя тысячелетия, а теперь ему нужно перестроиться и подраться с бывшим абсолютным чемпионом в другом весе, а также с Олимпийским чемпионом,
– заявил Красюк.
Что известно о бое Усик-Джошуа
- Поединок, вероятно, состоится 18 или 25 сентября в Лондоне. Бой примет "Уэмбли" или стадион футбольного клуба "Тоттенхэм".
- Усик претендент на титул WBO, но на кону будут стоять еще и пояса WBA и IBF. Промоутер Эдди Хирн заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.