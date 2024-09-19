Британская выдержка: Джошуа и Дюбуа провели дуэль взглядов перед боем

В субботу, 21 сентября, всех любителей бокса ожидает грандиозный поединок. На лондонском стадионе "Уэмбли" встретятся бывшие соперники Александра Усика – Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

Накануне чемпионской битвы топ-боксеры хевивейта провели дуэль взглядов. Соперники пытались получить психологическое преимущество перед боем, пишет 24 Канал.

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Кто стал победителем битвы взглядов Джошуа – Дюбуа

Оба боксера излучали невозмутимость. Особенно хладнокровно выглядел Эй-Джей, который для большего эффекта жевал жвачку.

Дюбуа первым отвел взгляд и его глаза быстро забегали. Зато Энтони ментально чувствовал себя победителем.

За битвой взглядов внимательно следили промоутеры звезд хевивейта – Эдди Хирн и Фрэнк Уоррен. Особенно довольным выглядел менеджер Джошуа, который улыбался наблюдая за Дюбуа.

Видео битвы взглядов Джошуа – Дюбуа

Джошуа в шаге от титула