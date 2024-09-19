Напередодні чемпіонської битви топ-боксери хевівейту провели дуель поглядів. Суперники намагалися отримати психологічну перевагу перед боєм, пише 24 Канал.

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Хто став переможцем битви поглядів Джошуа – Дюбуа

Обидва боксери випромінювали незворушність. Особливо холоднокровно виглядав Ей-Джей, який для більшого ефекту жував жуйку.

Дюбуа першим відвів погляд і його очі швидко забігали. Натомість Ентоні ментально почувався переможцем.

За битвою поглядів уважно стежили промоутери зірок хевівейту – Едді Хірн та Френк Воррен. Особливо задоволеним виглядав менеджер Джошуа, який посміхався спостерігаючи за Дюбуа.

Відео битви поглядів Джошуа – Дюбуа

Джошуа за крок від титулу