Напередодні чемпіонської битви топ-боксери хевівейту провели дуель поглядів. Суперники намагалися отримати психологічну перевагу перед боєм, пише 24 Канал.
До теми Битва жертв Усика: Джошуа та Дюбуа битимуться за пояс IBF, який їм подарував українець
Хто став переможцем битви поглядів Джошуа – Дюбуа
Обидва боксери випромінювали незворушність. Особливо холоднокровно виглядав Ей-Джей, який для більшого ефекту жував жуйку.
Дюбуа першим відвів погляд і його очі швидко забігали. Натомість Ентоні ментально почувався переможцем.
За битвою поглядів уважно стежили промоутери зірок хевівейту – Едді Хірн та Френк Воррен. Особливо задоволеним виглядав менеджер Джошуа, який посміхався спостерігаючи за Дюбуа.
Відео битви поглядів Джошуа – Дюбуа
Джошуа за крок від титулу
- Нагадаємо, Даніель Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF у надважкій вазі, який звільнив Олександр Усик. Український чемпіон не мав часу на обов'язковий захист титулу через контракт на реванш проти Тайсона Ф'юрі.
- Ентоні Джошуа підходить до бою в статусі претендента на титул. У разі успіху британець поверне чемпіонський пояс, який відібрав у нього українець.
- До речі, переможець бою Джошуа – Дюбуа може отримати нагоду провести поєдинок з тріумфатором битви Усик – Ф'юрі.