У суботу, 21 вересня, в Лондоні відбудеться великий вечір боксу. Хедлайнером події на стадіоні "Вемблі" є бій між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, пише 24 Канал.

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Поєдинок на "Вемблі"

Поєдинок між британськими боксерами матиме важливу мотивацію. Переможець бою отримає чемпіонський пояс IBF у надважкій вазі, який донедавна належав Олександру Усику.

Українець захистив його в бою проти Тайсона Ф'юрі. Тоді ж Усик і зібрав усі пояси, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном у хевівейті. Але контракт із Ф'юрі передбачав обов'язковий реванш.

Чекати його в IBF не захотіли, тому поставили українцю ультиматум – або обов'язковий захист поясу, або відмова від нього. Зрештою Усик звільнив нагороду на користь переможця бою Джошуа – Дюбуа.

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Для обох боксерів цей поєдинок є шансом повернутися на провідні позиції в дивізіоні. Крім того, очікується, що переможець поєдинку отримає право зійтися із тріумфатором бою Усик – Ф'юрі вже у 2025 році. Тобто, зможе побитися за абсолют!

Наразі фаворитом звітного бою називають Джошуа. Коефіцієнт на тріумф Ентоні становить 1,29, тоді як на перемогу Дюбуа – 4,60. Нічия ж оцінюється у 17,00.

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При цьому експерти вважають, що бій не триватиме всі 12 раундів. На це коефіцієнт 1,20. Найбільш ймовірним розвитком подій є дострокова перемога Джошуа технічним нокаутом (2,25) або ж просто нокаутом (3,40).

Бій жертв Усика

Нагадаємо, що обидва боксери за останні роки програвали Олександру Усику. При цьому AJ робив це двічі – у вересні 2021-го та у серпні 2022-го! Саме в тих боях Ентоні втратив пояси WBA, WBO та IBF.

Що ж стосується Дюбуа, то він був обов'язковим претендентом на нагороду WBA у серпні 2023 року. Даніель поступився Усику у 9 раунді через нокаут.