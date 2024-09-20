"Джошуа лучший боксер": украинский боксер дал прогноз на бой за абсолют
Источник:Sport.ua
Украинский боксер-профессионал Александр Грицив высказал свое мнение относительно боя за абсолют между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Он считает Эй-Джея фаворитом.
Уже в субботу, 21 сентября, состоится поединок между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Они сразятся за титул IBF, от которого недавно отказался Александр Усик.
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Какой прогноз дал Грицив на бой
Украинский боксер уверен в победе Энтони Джошуа.
Джошуа лучше, чем Дюбуа, по всем показателям: сила, скорость, работа ног, боксерский IQ. Поэтому я считаю, что Энтони победит в этом поединке. Если выиграет Дюбуа – я очень удивлюсь,
– отметил Грицив.
В частности он выделил лучшие качества Эй-Джея, которые помогут ему одолеть Даниэля Дюбуа в противостоянии.
"У Джошуа мощный удар, все его предыдущие поединки это показали. Но Дюбуа также славится своей силой. Думаю, нокдауны в этом поединке будут. Тот, кто выдержит эту мощь – победит.Джошуа – один из моих любимых боксеров. Мне импонирует его бокс, его характер и поведение, как в ринге, так и вне его", – добавил Александр Грицив.
Напомним, что в случае победы Энтони Джошуа, поклонники бокса смогут увидеть третий бой британца с Александром Усиком. Сам украинец выразил готовность к третьему поединку.