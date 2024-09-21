"Он –вершина айсберга": промоутер рассказал, как Усик может повлиять на бой Джошуа – Дюбуа

В субботу, 21 сентября, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится вечер бокса. Главным его событием будет бой за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории.

За пояс IBF будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа. Этот титул в июне освободил Александр Усик.

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Влияние Усика на британское дерби

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO будет присутствовать на этом поединке. Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, как это может повлиять на британских боксеров, которые ранее уступали Александру Усику.

Представитель Дюбуа считает, что его боксер не будет обращать внимания на украинца, а Джошуа он может мешать, сообщает Sky Sports.

"Усик будет там, как и Тайсон Фьюри, но я не думаю, что это как-то повлияет на Дюбуа. Это может отвлечь внимание Эй Джея, поскольку Усик дважды победил его. На данный момент Усик – чемпион, он – вершина айсберга.

И эти двое будут пытаться получить бой с победителем реванша между Тайсоном и Усиком. Они знают, насколько важен этот бой, и, как я уже сказал, я верю, что победитель этого боя будет драться с победителем декабрьского поединка", – сказал Уоррен.

Интересно. Накануне Дюбуа и Джошуа провели взвешивание и финальную битву взглядов. Эй Джей оказался почти на два килограмма тяжелее.

Отметим, что мегафайт между британцами начнется ориентировочно в полночь по киевскому времени. На стадионе ожидается аншлаг, ведь все 96 тысяч билетов были проданы на эту битву.