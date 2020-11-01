Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа дасть бій українському боксеру Олександру Усику. У команді британця Джошуа дали зрозуміти, що Усик отримає свій шанс виграти титул.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що його клієнт зустрінеться з 33-річним Усиком. Про це повідомляє 24 канал.

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Джошуа 100% поб'ється з Усиком

Хірн переконаний, що Джошуа дасть бій Усику. Втім, наразі у планах Ентоні бій проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

Джошуа хоче битися з Усиком, але його головний фокус зараз на Тайсоні Ф'юрі. Але він 100% поб'ється з Усиком. Навіть якщо Усик захоче провести ще один бій у цьому дивізіоні. Джошуа хоче випробувань проти цих супертяжів і Усик це дуже хороший супертяж,

– заявив Хірн.

Важливо. Джошуа й Тайсон Ф'юрі підписали контракт на два поєдинки у 2021 році. Окрім того, у 2020 році обидва боксери повинні провести проміжні поєдинки.

Усик – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Після перемоги над Дереком Чісрою українець повинен зустрітися саме з Джошуа.

Промоутер Джошуа звернув увагу на сильні та слабкі сторони Усика, які він побачив у поєдинку з Чісорою.

"Недолік Усика – його розміри, його фізичний недолік. Він непереможний у крузервейті і єдина можливість його поразки – це бої з хлопцями, які занадто великі для нього.

Часом ми це бачили в поєдинку з Чісорою. Але також ми бачили, те, що він пристосувався і дотримувався плану, щоб впорається з пресингом і стилем Чісори, я думаю це теж було чудово", – сказав Хірн.

Відео інтерв'ю Хірна