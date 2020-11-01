Джошуа 100% поб'ється з Усиком
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Ентоні Джошуа дасть бій українському боксеру Олександру Усику. У команді британця Джошуа дали зрозуміти, що Усик отримає свій шанс виграти титул.
Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, що його клієнт зустрінеться з 33-річним Усиком. Про це повідомляє 24 канал.
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Джошуа 100% поб'ється з Усиком
Хірн переконаний, що Джошуа дасть бій Усику. Втім, наразі у планах Ентоні бій проти чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.
Джошуа хоче битися з Усиком, але його головний фокус зараз на Тайсоні Ф'юрі. Але він 100% поб'ється з Усиком. Навіть якщо Усик захоче провести ще один бій у цьому дивізіоні. Джошуа хоче випробувань проти цих супертяжів і Усик це дуже хороший супертяж,
– заявив Хірн.
Усик – офіційний претендент на титул WBO, яким володіє Джошуа. Після перемоги над Дереком Чісрою українець повинен зустрітися саме з Джошуа.
Промоутер Джошуа звернув увагу на сильні та слабкі сторони Усика, які він побачив у поєдинку з Чісорою.
"Недолік Усика – його розміри, його фізичний недолік. Він непереможний у крузервейті і єдина можливість його поразки – це бої з хлопцями, які занадто великі для нього.
Часом ми це бачили в поєдинку з Чісорою. Але також ми бачили, те, що він пристосувався і дотримувався плану, щоб впорається з пресингом і стилем Чісори, я думаю це теж було чудово", – сказав Хірн.
Відео інтерв'ю Хірна
Що відомо про Джошуа?Олімпійський чемпіон 2012 року. На професійному ринзі провів 24 бої і здобув 23 перемоги. В активі Джошуа перемога над Володимиром Кличком. У 2019 році Ентоні сенсаційно програв Енді Руїсу. Наприкінці того ж року британець помстився Руїсу в реванші.
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