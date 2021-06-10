Вейналдум подписал долгосрочный контракт

30-летний футболист подписал контракт с ПСЖ сроком до 2024 года. Вейналдум перешел в ПСЖ в качестве свободного агента, ведь 30 июня 2021 года в него заканчивается контракт с Ливерпулем.

Примечательно Шахтер официально подписал полузащитника Бенфики за 18 миллионов евро

Сообщалось, что Вейналдум мог стать футболистом Баварии и Барселоны. Однако ПСЖ удалось перехватить голландца.

По информации СМИ, Вейналдум будет получать во французском клубе 10 миллионов евро в год.

Вейналдум 5 лет выступал за Ливерпуль. В составе "мерсисайдцев" он стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов-2019.

Заметим, что полузащитник станет соперником сборной Украины на Евро-2020. Нидерланды Вейналдума встретятся с Украиной в первом туре.