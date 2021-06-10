Вейналдум підписав довгостроковий контракт

30-річний футболіст підписав контракт з ПСЖ терміном до 2024 року. Вейналдум перейшов у ПСЖ як вільний агент, адже 30 червня 2021 року в нього закінчується контракт з Ліверпулем.

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Повідомлялося, що Вейналдум міг стати футболістом Баварії та Барселони. Однак ПСЖ вдалося перехопити нідерландця.

За інформацією ЗМІ, Вейналдум буде отримувати у французькому клубі 10 мільйонів євро в рік.

Вейналдум 5 років виступав за Ліверпуль. У складі "мерсисайдців" він став чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів-2019.

Зауважимо, що півзахисник стане суперником збірної України на Євро-2020. Нідерланди Вейналдума зустрінуться з Україною в першому турі.