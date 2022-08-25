50 лет спустя: две женщины обвинили известного американского боксера в изнасиловании

Джорджа Формана вызывают в суд и обвиняют в принуждении к половому акту. Инциденты произошли еще в 70-х годах прошлого столетия.

Известный американский боксер Джордж Форман оказался вовлечен в громкий скандал. Две женщины подали иск против 73-летнего экс-спортсмена, обвинив его в изнасиловании.

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Две женщины заявили, что около 50 лет назад боксер принудил их к половому акту. Им тогда было от 13 до 16 лет, тогда как сам Форман был старше 24 лет.

От боксера требуют возмещения ущерба за сексуальные побои и принуждения к эмоциональному стрессу. Сам Джордж категорически отрицает свою вину и говорит, что женщины требовали от него миллионы долларов за молчание.

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Первая утверждает, что боксер изнасиловал ее в квартире в Лос-Анджелесе с помощью шантажа. Она была дочерью подчиненного Формана и вроде бы тот угрожал уволить ее папу.

Другая истица заявила, что ей было 15 лет к моменту принуждения к половому акту и он продолжался неоднократно, пока ей не исполнилось 16. Обе предполагаемые жертвы требуют суда присяжных.

Чем запомнился Джордж Форман

Джордж Форман является уроженцем Техаса и был одним из лучших боксеров в 70-80-е годы. До этого он стал олимпийским чемпионом в 1968 году.

За свою карьеру боксер провел 81 поединок, выиграв 76 и проиграв пять. Свой последний бой Форман провел в 1997 году, проиграв Шеннону Бриггсу.