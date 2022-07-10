Беневенуто: В мире футбола много гомосексуалистов

Бразильский арбитр поведал свою непростую историю. По его словам, футбольное сообщество не воспринимало ЛГБТ сообщество.

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Чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию Беневенуто решил покончить с профессиональным футболом и стал арбитром.

Футбол был мужским делом, и я с самого начала знал, что я гей. Не было более безупречного места, чтоб скрыть свою ориентацию. Игра в футбол не была постоянным вариантом, поэтому я выбрал единственный возможный путь – стать арбитром,

– отметил специалист.

Беневенуто отметил, что долгое время ему приходилось жертвовать своей жизнью, поскольку "футбол – одна из самых враждебных сред для гомосексуалиста".

"‎Мне 41 год, и 23 года я посвятил работе арбитра. До сегодняшнего дня я никогда не был настоящим. Геи привыкли не быть собой.‎ Мы приглушаем себя, чтобы не разочаровать ожидания гетеро мира. Всю свою жизнь я жертвовал собой, чтобы защититься от физического и эмоционального насилия гомофобии. Я вошел в одну из самых враждебных сред для гомосексуалиста. Поэтому я говорю, что ненавидел футбол", – сказал арбитр.

Деятельность арбитра дает мне необходимую силу. Выбрал ли я ее, чтобы скрыть свою ориентацию? Да. Но все гораздо глобальнее. Речь идет о фигуре, силе, мужестве. В мире футбола много гомосексуалистов. Есть арбитры, игроки, тренеры, замужем, с детьми, разведены, с двойной жизнью. Есть все. Мы существуем и заслуживаем право говорить об этом и нормально жить,

– добавил бразилец.

Любопытно. Беневенуто стал первым арбитром ФИФА, откровенно рассказавшим свою историю.