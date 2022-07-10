Беневенуто: В мире футбола много гомосексуалистов
Бразильский арбитр поведал свою непростую историю. По его словам, футбольное сообщество не воспринимало ЛГБТ сообщество.
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Чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию Беневенуто решил покончить с профессиональным футболом и стал арбитром.
Футбол был мужским делом, и я с самого начала знал, что я гей. Не было более безупречного места, чтоб скрыть свою ориентацию. Игра в футбол не была постоянным вариантом, поэтому я выбрал единственный возможный путь – стать арбитром,
– отметил специалист.
Беневенуто отметил, что долгое время ему приходилось жертвовать своей жизнью, поскольку "футбол – одна из самых враждебных сред для гомосексуалиста".
"Мне 41 год, и 23 года я посвятил работе арбитра. До сегодняшнего дня я никогда не был настоящим. Геи привыкли не быть собой. Мы приглушаем себя, чтобы не разочаровать ожидания гетеро мира. Всю свою жизнь я жертвовал собой, чтобы защититься от физического и эмоционального насилия гомофобии. Я вошел в одну из самых враждебных сред для гомосексуалиста. Поэтому я говорю, что ненавидел футбол", – сказал арбитр.
Деятельность арбитра дает мне необходимую силу. Выбрал ли я ее, чтобы скрыть свою ориентацию? Да. Но все гораздо глобальнее. Речь идет о фигуре, силе, мужестве. В мире футбола много гомосексуалистов. Есть арбитры, игроки, тренеры, замужем, с детьми, разведены, с двойной жизнью. Есть все. Мы существуем и заслуживаем право говорить об этом и нормально жить,
– добавил бразилец.