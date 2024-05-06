"Я нокаутирую первым": соперник Ломаченка прокомментировал предстоящий бой
Источник:Boxing Social
Джордж Камбосос поделился мыслями относительно предстоящего боя с Василием Ломаченко. Соперник украинца решительно настроен на бой.
В воскресенье, 12 мая, состоится поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом. Они будут драться за вакантный титул IBF в легком весе.
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Камбосос прокомментировал бой с Ломаченко
Австралийский боксер рассказал, что провел много поединков и хорошо изучил украинца, поэтому уверен в нокауте со своей стороны.
Мы постоянно изучаем Ломаченко, занимаемся этим. Ломаченко – легенда, замечательный боксер, но мы видим его проблемы. Он имеет дыры в обороне. Чувствую, что могу быть первым, кто нокаутирует Ломаченко. У меня есть скорость и мощные удары. Он тоже готовится, но я провел огромное количество спаррингов и хорошо изучил Лому,
– рассказал Джордж Камбосос.
Напомним, что в Украине ни одна медиаплатформа не будет транслировать бой Джорджа Камбососа и Василия Ломаченко.