У неділю, 12 травня, відбудеться поєдинок між Василем Ломаченком та Джорджем Камбососом. Вони битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.
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Камбосос прокоментував бій з Ломаченком
Австралійський боксер розповів, що провів багато поєдинків і добре вивчив українця, тому впевнений у нокауті зі свого боку.
Ми постійно вивчаємо Ломаченка, займаємося цим. Ломаченко – легенда, чудовий боксер, але ми бачимо його проблеми. Він має дірки в обороні. Відчуваю, що можу бути першим, хто нокаутує Ломаченка. У мене є швидкість та потужні удари. Він теж готується, але я провів величезну кількість спарингів і добре вивчив Лому,
– розповів Джордж Камбосос.
Нагадаємо, що в Україні жодна медіаплатформа не транслюватиме бій Джорджа Камбососа і Василя Ломаченка.