12 мая 2024 состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.
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Камбосос уверен в победе над Ломаченко
И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Однако для того, чтобы достичь этой цели, нужно начинать все с нуля.
Если же Ломаченко проиграет Камбососу, то с большой вероятностью это закроет для него дорогу к чемпионским поединкам. Джордж не скрывает, что собирается поставить крест на карьере Василия.
Дисциплина и упорный труд каждый день. Я заглушил шум и снова шокирую мир,
– написал Камбосос.