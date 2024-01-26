12 мая 2024 состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Камбосос уверен в победе над Ломаченко

И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Однако для того, чтобы достичь этой цели, нужно начинать все с нуля.

Если же Ломаченко проиграет Камбососу, то с большой вероятностью это закроет для него дорогу к чемпионским поединкам. Джордж не скрывает, что собирается поставить крест на карьере Василия.

Дисциплина и упорный труд каждый день. Я заглушил шум и снова шокирую мир,

– написал Камбосос.

Важно. Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Дэвину Хейни в мае этого года, так и не сумев стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хейни дважды, оба раза проиграл. Именно Дэвин забрал у австралийца все чемпионские пояса.