12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.

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Камбосос впевнений у перемозі над Ломаченком

І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.

Якщо ж Ломаченко програє Камбососу, то з великою ймовірністю це закриє для нього дорогу до чемпіонських поєдинків. Джордж не приховує, що збирається поставити хрест на кар'єрі Василя.

Дисципліна та завзята праця щодня. Я заглушив шум і знову шокую світ,

– сказав Камбосос.

Важливо. Ломаченко в попередньому поєдинку програв американцеві Девіну Хейні в травні цього року, так і не зумівши стати абсолютним чемпіоном світу. Джордж Камбосос боксував із Хейні двічі, обидва рази програв. Саме Девін забрав в австралійця усі чемпіонські пояси.