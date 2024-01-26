12 травня 2024 року відбудеться поєдинок між українцем Василем Ломаченком та австралійцем Джорджем Камбососом. Боксери визначать володаря вакантного титулу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF.
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Камбосос впевнений у перемозі над Ломаченком
І Ломаченко, і Камбосос вже володіли поясом IBF. Однак, на відміну від Василя, Джордж був абсолютним чемпіоном світу, про що давно мріє українець. Однак для того, щоб досягти цієї мети, необхідно починати все з нуля.
Якщо ж Ломаченко програє Камбососу, то з великою ймовірністю це закриє для нього дорогу до чемпіонських поєдинків. Джордж не приховує, що збирається поставити хрест на кар'єрі Василя.
Дисципліна та завзята праця щодня. Я заглушив шум і знову шокую світ,
– сказав Камбосос.