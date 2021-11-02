Актерская игра на самом высоком уровне

Забавный эпизод произошел в 16 туре третьего по силе первенства Украины. В конце второго тайма при счете 0:1 в пользу гостей Чернигов играл в меньшинстве. Хозяева поля заработали удаление.

Стоящее внимания Допелись: фанатов Лацио жестко наказали за фашистские песни и нацистские приветствия

Зрелищности поединку добавил один из клубных врачей Мункача. За пять минут до завершения основного времени матча вторую желтую карточку перед собой увидел игрок хозяев Андрей Порохня. На поле выбежали медики и тут началось самое интересное.

Один из врачей Мункача после минимального прикосновения к футболисту Чернигова упал на газон как будто на нем грубо сфолили. Это все привело к толкотне между футболистами обеих команд. Актерская игра медика была на самом высоком уровне, ей позавидуют даже ведущие звезды Голливуда. Хотя это все было похоже больше на бесплатный цирк от врача гостей.

Видео эпизода с падением врача