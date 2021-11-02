Акторська гра на найвищому рівні

Кумедний епізод стався у 16 турі третьої за силою першості України. Наприкінці другого тайму за рахунку 0:1 на користь гостей Чернігів грав у меншості. Господарі поля заробили вилучення.

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Видовищності поєдинку додав один із клубних лікарів Мункача. За п'ять хвилин до завершення основного часу матчу другу жовту картку перед собою побачив гравець господарів Андрій Порохня. На поле вибігли медики і тут почалось найцікавіше.

Один із лікарів Мункача після мінімального дотику до футболіста Чернігова впав на газон наче на ньому грубо сфолили. Це все призвело до штовханини між футболістами обох команд. Акторська гра медика була на найвищому рівні, їй позаздрять навіть провідні зірки Голлівуду. Хоча це все було схоже більше на безплатний цирк від лікаря гостей.

Відео епізоду з падінням лікаря

Слід відзначити, що протягом усього матчу лікарі намагались тягнути час, вони поволі підбігали до гравців своєї команди, яким дісталось у епізодах. Такі дії медичного персоналу Мункача викликали обурення зі сторони уболівальників та гравців господарів.