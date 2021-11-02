Наказание за неподобающее поведение
Уже 4 ноября Лацио сыграет на выезде против Марселя в 4 туре группового раунда Лиги чемпионов. Однако "орлы" не смогут рассчитывать на поддержку своих ультрас во Франции.
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин принял решение не только запретить болельщикам Лацио посетить матч против французского клуба, но и вообще пересечение границ Франции.
- В 2017 году после матча с Кальяри 12 болельщикам клуба из-за этой причины было запрещено в течение 5 лет посещать любые спортивные события на территории Италии.
В чем провинились итальянские фанаты? Такое жесткое решение было выдвинуто из-за неподобающего поведения болельщиков "орлов". Они на регулярной основе устраивают скандальные ситуации в центре города и рядом со стадионами, а также отмечаются с неприятной стороны – исполняют фашистские песни и использует нацистские приветствия.
Реакция Лацио
Итальянский клуб отреагировал на решение французских властей. У Лацио не стали оправдывать своих фанатов и становиться на их сторону: "Решение французского министра иностранных дел запретить болельщикам "Лацио" посещение Марселя как мера пресечения не удивительно и соответствует мерам, которые итальянские власти сделала перед матчем первого круга".
"Что удивительно, то это применение мер в общенациональном масштабе по неоправданным причинам. "Лацио" не может принять оскорбления в адрес всех болельщиков команды и самого клуба, который всегда борется против насилия и проявления всех типов дискриминации на стадионе и за его пределами", – говорится в заявлении итальянской команды.
- Лацио после трех туров в группе Е Лиги Европы занимает второе место, в его активе 4 очка. Марсель с 3 баллами идет третьим.