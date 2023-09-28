"Тот, кто поверит Тайсону, будет глупее меня": отец Фьюри разоблачил фокусы своего сына

"Цыганский король" любит делать громкие заявления, которые потом расходятся с делом. Такое поведение чемпиона WBC Тайсона Фьюри не удивляет его отца.

Эпатажный британец Тайсон Фьюри недавно заявил, что его карьера в боксе завершена. А это значит, что "Цыганского короля" больше не интересует абсолютное чемпионство. Однако отец Фьюри опроверг заявления своего ветреного сына.

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Отец Фьюри: Тайсон – боец, готовый на все ради бизнеса

Джон Фьюри рассказал, что настроение Тайсона очень изменчиво. Если "Жадному пузу" предложат солидный гонорар, то он сразу забудет свои предыдущие слова.

Любой, кто поверит хоть одному слову, сказанному Тайсоном в этот день, будет глупее меня. Он меняется с погодой. Он не заинтересован в 10:00, а в 11:00 он заинтересован. Как вы можете воспринимать его серьезно? Тайсон – боец, если это имеет смысл для бизнеса, то он готов на все,

– рассказал Джон Фьюри.

Эпопея с боем за абсолютное чемпионство