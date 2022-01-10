Джоковича снова задержали в Австралии: СМИ опровергают информацию

10 января 2022 , 12:18
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Источник:

твиттер журналистки Ксении Павлович

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл суд относительно отмененной визы в Австралию. Теннисиста должны были отпустить из "иммиграционного отеля".

Непонятная ситуация с Джоковичем

Несмотря на то, что теннисист выиграл апелляцию, ему все равно нельзя свободно передвигаться в Австралии. Отец Джоковича сообщил, что его сын снова задержан.

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По его словам, Новака задержала пограничная служба Австралии. Это произошло в офисе юристов Джоковича.

В понедельник, 10 января, состоялся суд по отмененной визе в Австралию. Сербскому спортсмену удалось выиграть дело.

Также министр иммиграции Алекс Гоук может лично отменить визу Джоковича. В случае такого решения Новаку запретят въезд в Австралию на три года.

Также неизвестно, сможет ли серб сыграть на Australian Open.

Однако СМИ опровергают эту информацию.

Проблемы теннисиста в Австралии

  • Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. Однако участие его в турнире под вопросом. Поскольку для того, чтобы попасть в Австралию, необходима полная вакцинация против коронавируса.
  • Новак объяснил отсутствие прививки своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну.
  • Однако Новака не пустили в Австралию. Его виза была аннулирована. Он находился в "иммиграционном изоляторе".
Автор: Дарина Жданович