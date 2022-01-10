Джоковича снова задержали в Австралии: СМИ опровергают информацию

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл суд относительно отмененной визы в Австралию. Теннисиста должны были отпустить из "иммиграционного отеля".

Непонятная ситуация с Джоковичем

Несмотря на то, что теннисист выиграл апелляцию, ему все равно нельзя свободно передвигаться в Австралии. Отец Джоковича сообщил, что его сын снова задержан.

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По его словам, Новака задержала пограничная служба Австралии. Это произошло в офисе юристов Джоковича.

В понедельник, 10 января, состоялся суд по отмененной визе в Австралию. Сербскому спортсмену удалось выиграть дело.

Также министр иммиграции Алекс Гоук может лично отменить визу Джоковича. В случае такого решения Новаку запретят въезд в Австралию на три года.

Также неизвестно, сможет ли серб сыграть на Australian Open.

Однако СМИ опровергают эту информацию.

Проблемы теннисиста в Австралии