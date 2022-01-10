Джоковича снова задержали в Австралии: СМИ опровергают информацию
Источник:твиттер журналистки Ксении Павлович
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл суд относительно отмененной визы в Австралию. Теннисиста должны были отпустить из "иммиграционного отеля".
Непонятная ситуация с Джоковичем
Несмотря на то, что теннисист выиграл апелляцию, ему все равно нельзя свободно передвигаться в Австралии. Отец Джоковича сообщил, что его сын снова задержан.
К теме Есть шансы сыграть на Australian Open: Джокович выиграл суд по отмененной визе в Австралию
По его словам, Новака задержала пограничная служба Австралии. Это произошло в офисе юристов Джоковича.
В понедельник, 10 января, состоялся суд по отмененной визе в Австралию. Сербскому спортсмену удалось выиграть дело.
Также министр иммиграции Алекс Гоук может лично отменить визу Джоковича. В случае такого решения Новаку запретят въезд в Австралию на три года.
Также неизвестно, сможет ли серб сыграть на Australian Open.
Однако СМИ опровергают эту информацию.
Проблемы теннисиста в Австралии
- Джокович прилетел в Мельбурн, чтобы выступить на Australian Open. Однако участие его в турнире под вопросом. Поскольку для того, чтобы попасть в Австралию, необходима полная вакцинация против коронавируса.
- Новак объяснил отсутствие прививки своей визой, которая якобы разрешает въезд в страну.
- Однако Новака не пустили в Австралию. Его виза была аннулирована. Он находился в "иммиграционном изоляторе".