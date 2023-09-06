Вторая ракетка мира Новак Джокович победил в матче 1/4 финала US Open американца Тейлора Фрица со счетом – 6:1, 6:4, 6:4 и установил рекорд турниров Grand Slam по числу выходов в полуфиналы на "мейджорах" среди мужчин. До этого он делил первую строчку со швейцарцем Роджером Федерером.

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Очередной успех, приближающий серба к статусу величайшего теннисиста в истории

Участие в Открытом чемпионате США в 2023 году стало семнадцатым для Новака Джоковича на турнире. Эти соревнования будут для сербского теннисиста уже знаковыми, ведь он не только побил очередной рекорд, но и вернется после турнира на первое место в рейтинге ATP.

Прошлый розыгрыш US Open Новак пропустил из-за отказа делать прививку от Covid-19, поэтому не досчитался таких нужных очков в рейтинге, но в сезоне-2023 он не защищал ни одного балла в отличие от триумфовавшего в прошлом году испанца Алькараса. Поэтому уже сейчас серб гарантировал себе возвращение лидерства в мужском теннисе на следующей неделе.

Джокович проводит невероятный сезон. Он вышел в 4 из 4 полуфиналов на "мейджорах" в 2023 году. Более того, дважды он триумфовал на турнирах, а однажды уступил в финале именно действующей первой ракетке мира. На US Open все идет к тому, что у серба будет шанс взять реванш у испанца за поражение на Уимблдоне.

В полуфинале Новак Джокович сыграет против американца – Бена Шелтона, а Карлос Алькарас в 1/4 финала встретится с немцем Александером Зверевым, а в полуфинале потенциальными соперниками являются "нейтральные" Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Рекордсмены по полуфиналам "мейджоров" (мужчины)

Новак Джокович (Сербия) – 47 полуфиналов (2007-2023 годы) Роджер Федерер (Швейцария) – 46 (2003-2020) Рафаэль Надаль (Испания) – 38 (2005-2022) Джимми Коннорс (США) – 31 (1974-1991) Иван Лендл (Чехословакия) – 28 (1981-1991)



Рекордсмены по полуфиналам "мейджоров" / соцсети US Open

Отметим. Абсолютный рекорд по полуфиналам "мейджоров" принадлежит американке Крис Эверт. Она 52 раза доходила до этой стадии и выиграла за карьеру 18 чемпионских титулов.

Кроме нового достижения, Джоковичу также принадлежит абсолютный рекорд по финалам "мейджоров" – 34 и трофеев – 23.

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